Onoreficenze italiane: premiata a Bari l'arianese Mariluce Di Gruttola Riconoscimento alla brillante carriera e al grande impegno nel sociale

E' di Ariano Irpino una delle 48 persone premiate nel salone della prefettura di Bari, tra coloro che si sono particolarmente distinte verso la nazione nel campo delle scienze, lettere, arti, economia e del disimpegno di pubbliche cariche ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Una delle onorificenze di cavaliere al merito della repubblica italiana, firmata dal capo dello stato Sergio Mattarella e dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, è stata consegnata dal prefetto di Bari Antonia Bellomo a Mariluce Di Gruttola, specialista in ematologia generale e in Igiene, dirigente medico I livello presso il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Bari città metropolitana.

E' il giusto e meritato riconoscimento ad una valida professionista, non solo attivamente impegnata sul campo durante l'emergenza Covid, ma soprattutto per la sua carriera cristallina, ricca di successi personali e il suo grande impegno a volte anche silenzioso nel sociale.

Nata ad Ariano Irpino, ove ha studiato fino al conseguimento della licenza liceale classica. Si è laureata in medicina e chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 1984 ha sposato Mario Gambacorta, suo conterraneo, e lo ha seguito a Bari perché lo stesso era già docente presso la locale Università. Non ha mai dimenticato le sue radici (non a caso nella sua stanza presso di dipartimento, vi è affissa sulla parete una mappa dell’Irpinia). Ritorna frequentemente sul tricolle, che porta nel cuore e di cui non ha mai rinnegato l’idioma, per la qual cosa viene facilmente identificata dall’utenza.

E' difficile dimenticare quel cielo color cobalto oppure il profilo dei monti che si stagliano all’orizzonte. Che dire poi dei vicoli che si inerpicano lungo le salite dove si incontrano gli ultimi vecchi “saggi” che ti raccontano il loro vissuto… questo è Ariano Irpino e io sono fiera di essere una sua figlia!"

Emozionata Valeria Gambacorta sua figlia, anche lei impegnata attivamente nel campo medico con grande professionalità, eccellenti risultati e soddisfazioni a Perugia.

Presente alla cerimonia il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, paese in cui Mariluce Di Gruttola risiede da 39 anni e alla quale formuliamo i più sinceri auguri a nome della comunità arianese, per il prestigioso encomio ricevuto.