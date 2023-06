Strade e folta vegetazione: appello ai frontisti al rispetto delle regole Avviso pubblico da parte del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

Visto l'approssimarsi della stagione estiva, riscontrato che lungo la viabilità comunale sono ricorrenti situazioni di pericolo per la circolazione stradale, causate dalla presenza di folta vegetazione che invade la sede stradale dalle proprietà private laterali, attraverso un apposito avviso pubblico il sindaco Enrico Franza ha invitato i frontisti al pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare dall'art. 29 del codice della strada.

Articolo 29. Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma ((da € 169 a € 680).

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria

dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle

opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli interessati uniformino tempestivamente i propri comportamenti alla normativa, onde scongiurare l'irrogazione delle sanzioni e delle azioni coattive.