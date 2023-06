Rotondi: bimbo cade dalle giostre nella villa comunale, trasportato in ospedale È successo ieri sera

Bimbo cade dalle giostre, ricoverato in codice rosso in ospedale. È successo ieri sera, nella villa comunale di Rotondi, dove un bambino di 6 anni è caduto dalle giostrine finendo a terra. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 di Cervinara fuori servizio che hanno prestato un primo soccorso. È stata quindi allertata l’ambulanza la postazione 118 di Cervinara che ha provveduto al tempestivo trasporto in ospedale del piccolo Si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso all’ A.O. San Pio di Benevento. Le condizioni del bambino non sarebbero gravi ma viene sottoposto a specifici esami diagnostici per avere ogni sicurezza sul suo quadro clinico.