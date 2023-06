Cura del territorio e prevenzione incendi boschivi: a lezione nel bosco Evento didattico formativo a Taverna della Monache

Valorizzazione del territorio e prevenzione degli incendi boschivi. Comuni, Comunità Montana e Protezione Civile fanno rete nelle aree intere. Obiettivo primario, proteggere le zone boschive e combatte i roghi dell’estate.

Siamo nell’area boschiva di Taverna delle Monache. E’ qui che si sono dati appuntamento per una giornata all’insegna della prevenzione, su spinta dell’associazione Imagine to help, scuola, comuni, comunità montana e protezione civile Aios per lanciare questo messaggio.

“Lo scopo di questa giornata – afferma Rossana Marra - è quello di insegnare ai bambini, quanto sia importante effettuare la manutenzione dei nostri boschi, ma anche spiegare loro che cos’è un incendio boschivo e come e come bisogna intervenire in caso di un evento del genere. Non a caso insieme alla protezione civile Aios ci sono anche funzionari della regione Campania. “

E da sindaco di Villanova del Battista Raffaele Panzetta, arriva questa proposta:

“La Taverna della Monache è una struttura da salvaguardare e valorizzare. Spero che ci sia un impegno e attenzione da parte di tutti noi ancora maggiore verso questo luogo meraviglioso. Va dato atto alla grande opera di Rossana Marra, persona capace, poliedrica, impegnata attivamente nel sociale. Sarebbe bello organizzare qui, i campi estivi per tutti per tutti i 17 comuni della comunità montana ufita. Cercheremo di lavorare in questa direzione.”