Strade nel disordine e sensi unici alternati snervanti: non se ne può più Riceviamo e pubblichiamo

"Confermo quanto scrivete in un vostro articolo a firma di Gianni Vigoroso circa il disordine e la confusione nella manutenzione delle strade in Irpinia: in questi giorni infatti senso unico alternato con semaforo sull'ofantina altezza Parolise-San Potito e come se non bastasse questo avviene anche sulla parallela interna. Quindi chi deve andare ad Avellino dai paesi dell'irpinia (o viceversa) si trova davanti queste interruzioni (senza avviso o informazione tra l'altro) con conseguenti ritardi.

Se si organizzassero dovutamente e farebbero prima un lavoro e poi l'altro, i disagi sarebbero minori e accettati.

Assurdo bloccare due arterie di collegamento, auto, camion, furgoni, in andata e ritorno da Avellino e paesi limitrofi o verso Contursi Terme. Chi di comperenza intervenga al più presto."