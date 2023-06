Giornata in ricordo degli arianesi morti in moto negli anni: elenco da brividi Una benedizione, un lungo applauso e palloncini bianchi verso il cielo

Gino Albanese, Pasquale Roberto, Raffaele Sasso, Anna Grasso, Alessandro Spagnoletti, Massimiliano Viola, Nicola Lo Conte, Errico Morgan Riccio, Mirco Affidato, Gessica Mariano, Giuseppe Iannone, Maria Sicuranza, Marco Graziano, Roberto Alborelli, Pamela Mustone, Emilio D'Avella, Emanuele Serafino.

Un lungo e triste elenco che sembra un bollettino di guerra e che potrebbe anche essere incompleto, frutto di qualche dimenticanza eventualmente comprensibile e correggibile.

Sono tutti gli arianesi morti in moto ai quali è stata dedicata questa giornata del ricordo. Per loro una benedizione, un lungo applauso e palloncini bianchi verso il cielo. A promuovere l'iniziativa il gruppo Lupi Chapzer Avellino Italy sotto la spinta dell'arianese Antonio Squarcio.

Run del tricolle. Ride and have fun. Special saturday night. Location Caseificio Lo Conte, Reset dinner club, Villa Tre Colli.

I centauri provenienienti anche da fuori regione hanno prima degustato prodotti tipici locali, grazie alla disponibilità di Johnny Lo Conte che ha messo a disposizione il piazzale di via Variante per poi incamminarsi verso l'alta irpinia. Un percorso turistico per valorizzare le bellezze del territorio come è nello stile degli amanti delle due ruote. Ricordato in questa giornata anche Vincenzo Di Bari menbro dei Lupi Chapzer Italy.