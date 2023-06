La pioggia, il cielo si schiarisce ma la processione non fa in tempo a partire La ricorrenza del Corpus Domini ostacolata dal maltempo ad Ariano Irpino

Tutto era stato preparato con tanto impegno, amore e passione lungo le strade, autorità civili e militari presenti, sindaco, comandante dei carabinieri e della polizia munipale, insieme al gonfalone della città ma alla fine giove pluvio ha ingannato tutti.

La pioggia ha impedito la partenza della processione del Corpus Dominu, costringendo il vescovo Sergio Melillo a dar vita all'adorazione eucaristica, all'interno della Basilica Cattedrale. Pioggia che dopo qualche minuto ha smesso di cadere, riservando un cielo azzurro, totalmente schiarito, che però non ha più permesso di recarsi all'esterno. Si è preferito rimanere in chiesa per proseguire l'atto di adorazione a Cristo eucarestia. Ad animare la celebrazione la corale della Cattedrale la cui esibizione è stata di quelle davvero eccellenti.

La solennità del santissimo corpo e sangue di Gesù Cristo, comunemente nota in Italia come Corpus Domini, è una delle principali ricorrenze dell'anno liturgico della chiesa cattolica che celebra la reale presenza di Cristo nell'eucaristia. Ed è stato il vescovo Melillo a benedire i fedeli con l'ostensorio.

"Comunione, ringraziamento, alleanza: è soltanto parte di quanto impariamo alla scuola dell’Eucaristia, alla quale non ci dovremmo mai stancare di metterci."