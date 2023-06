Arcieri del tricolle: oro e argento al campionato regionale tiro di campagna Sal due volte sul podio Claudio Galasso

Claudio Galasso degli Arcieri del tricolle si riconferma in piena forma e sale per due volte sul podio in occasione del Campionato regionale tiro di campagna, tenutosi a Benevento l’11 giugno 2023, tra cielo nuvoloso e pioggia, in un bosco adiacente il Centro La Pace.

Dopo aver conquistato l’oro nella categoria “seniores”, essendo il primo anche nella classifica “assoluti”, selezionati tra le categorie “master”, “seniores” e “juniores”, si è qualificato di diritto alla semifinale per gli scontri diretti superandoli e qualificandosi per la finale conquistando, nella stessa giornata, anche una medaglia di argento agli "assoluti".