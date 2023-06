Ariano: Orizzonti Popolari incontra l'onorevole Gianfranco Rotondi Presentazione del libro "Tempo e realtà"

Sarà la presentazione del libro "Tempo e realtà". Manuale per orientarsi nel mondo post-moderno’, di Sabino Morano, l’occasione per una tavola rotonda, organizzata dall’associazione politico-culturale ‘Orizzonti Popolari', ad Ariano Irpino. Il convegno, in programma venerdì 16 giugno, alle ore 18:30, presso il Museo Civico e della Ceramica del Tricolle, sarà coordinato dal fondatore dell’associazione, Ettore Zecchino che, dopo i saluti del presidente Sergio De Piano, interrogherà l’onorevole Gianfranco Rotondi e l’economista Sergio Barile, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. All’incontro parteciperà l’autore del libro, disponibile, come gli altri relatori, a un dibattito con il pubblico in sala.