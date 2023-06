Gli itinerari della parità, Cervinaro: "Favorire la conciliazione vita-lavoro" Ecco la prima tappa ad Ariano Irpino

Il seminario rientra nell’ambito delle iniziative di promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, attivate dall’ufficio del consigliere di parità della provincia di Avellino Mario Cerbone, con il supporto della consigliera della provincia di Avellino, delegata alle pari opportunità Laura Cervinaro.

È rivolto ai comuni della provincia di Avellino con l’obiettivo di offrire ai medesimi ogni supporto tecnico-giuridico in materia di adempimenti per le pari opportunità, alla luce delle recenti innovazioni del quadro normativo: redazione del piano integrato di attività e organizzazione, individuazione delle misure da adottare nel piano obbligatorio delle azioni positive, illustrazione delle attività dei comitati unici di garanzia e necessità del raccordo istituzionale con l’ufficio del consigliere di parità territoriale, condivisione di azioni e prassi per favorire la cultura delle pari opportunità e della conciliazione vita/lavoro.