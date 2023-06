Ariano, cunette ancora più ostruite dopo il taglio dell'erba: uno scempio C'è chi si è armato di decespugliatore per pulire almeno i punti più critici e pericolosi

Cunette ancora più ostruite dopo il taglio, dell'erba lungo le strade. Sfoltita forse è il termine più corretto, alla luce della superficialità con la quale sono stati eseeguiti i lavori da parte della provincia di Avellino su molte strade di sua competenza. Una delle segnalazioni ci arriva dalla Sp 19 chee da rione Martiri porta a località Cerreto.

"Hanno combinato un disastro - ci dice un abitante del luogo - ma fosse solo in questa zona - ovunque si è lavorato in fretta, senza procedere ad un taglio completo dell'erba e alla successiva pulizia.

Sulle strade statali, peggio che andar di notte. Non c'è traccia dell'Anas. Lungo la strada che porta a Camporeale, in località Patierno, c'è chi si è armato di attrezzi per pulire almeno i punti più critici, in piena curva al fine di evitare incidenti. Antonio Cardinale, uno dei residenti, lo ha fatto anche nel giorno del suo onomastico.