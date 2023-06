Ariano, Scaperrotta: "La sicurezza al primo posto: non aspettiamo le tragedie" Critiche a maggioranza e opposizione da parte del presidente dell'associazione guida la tua vita

"Rotatorie e incroci avvolti da erbacce altissime con seri rischi anche mortali per la circolazione stradale ad Ariano Irpino. Per non parlare dei guard rail letteralmente sepolti e delle cunette ostruite. Una situazione di pericolosità altissima per quanti sono in viaggio. Stesso per l’elisuperficie Maddalena che dovrebbe essere sempre in ordine e libera da ostacoli."

A parlare è il presidente dell'associazione guida la tua vita Alberto Scaperrotta:

"Sono un padre di famiglia, una persona onesta che si alza alle 6 del mattino per lavorare e dare lavoro. Non posso assolutamente assistere a tutto questo. Sono profondamente indignato. Mi batto da anni per la sicurezza stradale. E’ inconcepibile questo stato di abbandono e menefreghismo. Chi amministra una città dovrebbe partire da queste cose. Non deve essere il cittadino a sollecitare tali intervento. Dovrebbero essere interventi da effettuare con assiduità senza alcuna sollecitazione né da parte mia e né di altri. Manutenzione che dovrebbe avvenire nella normalità, regolarmente e assiduamente, senza dover elemosinare.

Quanti amministratori comunali percorrono ogni giorno queste strade, le loro strade? Tutti. Ecco perché mi rivolgo alla maggioranza a partire dal sindaco e alla minoranza tutta. Si facciano sentire anche loro, mostrando più coraggio senza nascondersi.

E’ in gioco la vita e la sicurezza di tutti. Fate presto." Fin qui l'intervento di Alberto Scaperrotta presidente dell'associazione Guida La Tua Vita.