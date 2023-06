Ariano. Frana un costone, auto in panne: paura per una donna Intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda

Frana un costone e una donna resta con la propria auto in panne lungo una salita impervia. E' successo in località Tranzano di sotto, zona Cerreto ad Ariano Irpino, lungo una strada particolarmente impervia che porta a contrada Patierno, già nota quest'ultima per gli ultimi danni causati dal maltempo. Fortunatamente la donna non ha riportato conseguenze, ma lo spavento è stato enorme.

Il suo racconto: "Non sapevo in quel momento a chi rivolgermi, ho contattato i vigili del fuoco e la polizia municipale che sono arrivati sul posto. Qui purtroppo è una vita che combattiamo, una lunga storia. Viviamo in un "mondo selvaggio", dove accade di tutto: strada disastrata, frane, cinghiali, persone che vengo persino a drogarsi qui e se lo diciamo alle forze dell'ordine, come già accaduto, di aver rinvenuto siringhe, ci ridono pure in faccia."

Un calvario che dura da oltre cinquant'anni.

"Siamo anziani - ci dice un residente - se succede qualcosa, neppure un'ambulanza può arrivare qui giù. Ci devono venire a prendere solo con l'elicottero se ci trovano vivi."