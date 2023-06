Ariano, ponte della panoramica: al via la messa in sicurezza L'annuncio da parte del sindaco Enrico Franza

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha scelto di dare una risposta concreta e tangibile all’accorato appello dei tanti cittadini che, emotivamente scossi dagli eventi drammatici e luttuosi che hanno interessato il la panoramica ad Ariano Irpino, hanno richiesto vicinanza e presenza anche attraverso l’installazione della rete metallica anti-scavalco e la messa in sicurezza del famigerato ponte.

“Siamo pienamente consapevoli” - afferma il sindaco, Enrico Franza” - che, pur essendo questo un intervento importante, non potrà certamente dirsi risolutivo, non per un fenomeno così complesso, legato ad implicazioni di carattere sociale, psicologico e contestuale.

Stiamo lavorando perché il nostro sistema di assistenza e supporto, insieme anche e soprattutto al nostro consorzio sociale, si fortifichi e possa essere di serio aiuto a quanti ne hanno e ne avranno bisogno.”

Sono già operativi i lavori di trasferimento della sede del consorzio nello stabile che prima dapprima avrebbe dovuto accogliere la scuola di “Arti e Mestieri”, ma che certamente avrà nuova vita altrove, - come già sappiamo - lasciando che i temi sociali e di disagio, sempre più in crescita purtroppo, vengano trattati dall’ente come meritano potendo anche usufruire di una struttura più ampia e funzionale.

E continua: “Rimane prioritario, difatti, il nostro impegno perché tutti, dalle istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini, in un’ottica di vera “rete”, una rete di prevenzione e di sostegno, possano e debbano condividere le responsabilità e le necessarie azioni da perseguire.”

La rete metallica sarà installata su entrambi i lati del viadotto per una lunghezza pari a circa 150 metri per il lato esterno e 118 metri per il lato interno limitando, in tal modo, il rischio di scavalco nei punti più pericolosi.

Si provvederà, inoltre, anche a disciplinare meglio le acque piovane, eliminando uno degli elementi di rischio per la tenuta di alcuni piloni.

“Inoltre, vi comunico” - conclude il sindaco - “che per motivi di sicurezza ed interesse pubblico, il comando dei vigili urbani ha dunque emesso un’ordinanza con la quale si dispone «il divieto di transito e di sosta su ambo i lati della via Domenico Russo (cosiddetta “Panoramica”), limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con la via Russo-Anzani e la fine del viadotto curvilineo discendente”; dalle ore 14.00 del giorno 14.06.2023 alle ore 18.00 del giorno 30.06.2023, secondo la seguente articolazione oraria:

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nel giorno di mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il provvedimento si rende necessario perché la larghezza della carreggiata non consente il transito e la sosta veicolare contestualmente all’esecuzione delle manovre, senza pregiudizio per la sicurezza pubblica. È consentito, ad ogni modo, in deroga alla presente disposizione, il transito dei veicoli aventi massa complessiva superiore a 75 quintali, quale itinerario alternativo al divieto imposto a tali veicoli lungo il corso Vittorio Emanuele, nonché ai veicoli di polizia e di emergenza, per ragioni d’istituto. Per poter rispettare l’ordinanza sono previste modifiche anche ai percorsi dell’amu. Nessuna modifica invece per le corse di Air Campania.”