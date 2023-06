Ecco cosa succede quando le cunette sono ostruite e l'acqua non è regimentata Situazione difficile in località Casone ad Ariano Irpino

Mancata regimentazione delle acque piovane, cunette ostruite, terreni e strade allagate. E' quanto sta accadendo nelle ultime ore in molte zone dell'arianese.

Le immagini che vedete, allegate a questo articolo sono state da noi girate in località Casone ad Ariano Irpino, quasi all'ingresso della struttura di proprietà della comunità montana ufita, un tempo centro fieristico della Campania, in cui in una parte degli spazi ha sede da oltre un anno la protezione civile flumerese. E sono solo una minima parte di ciò che è accaduto nel primo pomeriggio.

L'intero tratto di strada di proprietà della provincia che dal bivio di Villanova del Battista porta a località Torreamando versa in queste condizioni.

Pochi giorni fa l'ente provincia ha provveduto al taglio dell'erba in maniera frettolosa e superficiale, fino ad intasare ancora di più le cunette e senza provvedere, come del resto accaduto in altre zone, alla rimozione. Dell'accaduto è stato anche informato l'ente di palazzo Caracciolo. Auto in panne tanto da dover richiedere l'intervento del carro attrezzi e abitazioni allagate nel territorio di Flumeri.