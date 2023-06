Maltempo e frane: giornata nera ad Ariano, dissesto stradale a Ponnola Il punto della situazione. E la giornata deve ancora finire

Frane, smottamenti e allagamenti. Giornata nera ad Ariano Irpino. Non si contano gli interventi da parte dei vigili del fuoco. In tilt il centralino della polizia municipale.

A Tranzano un costone si è sgretolato e una donna è rimasta con la propria auto in panne lungo una salita impervia.

Frane e smottamenti si segnalano a Ponnola lungo la strada che si congiunge con rione Rodegher, Acqua di Tauro, Pisciariello non molto distante dal Santuario di San Liberatore e nel centro storico in vico terzo Passeri.

In contrada Casone, cunette ostruite, strada e campi invasi dalle acque non regimentate a monte. Un’auto in panne è rimasta a centro strada tanto da rendersi necessario l’intervento del carro attrezzi.