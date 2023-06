Sostenere gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie: l'Irpinia c'è La grande opera dell'associazione nazionale Edela

Farà tappa in Irpinia il prossimo 18 giugno alle 20.30 al Chateau Lounge a Capriglia Irpina l'associazione Edela, nota realtà a livello nazionale, già lo scorso marzo è stata al centro di una charity dinner che si è svolta nel foyer del Teatro Carlo Gesualdo con oltre 100 ospiti.

La splendida e originale location della famiglia De Vito, farà da cornice al party evento in programma. Un evento che punta dritto al cuore con una finalità chiara e precisa: sostenere gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie.

Questa volta, invece, sono circa 250 gli invitati nell’open space di Capriglia irpina.

Una charity dinner in formula standing che vede uniti, nell’intento e negli obiettivi, una cordata di aziende irpine e non solo, professionisti del settore e imprenditori, artisti e istituzioni.

Il welcome della serata sarà affidato al maestro Osvaldo Ardita al pianoforte e fisarmonica e al maestro Salvatore Santaniello al sax. E ancora protagonista sarà Paolo De Vito attore e chansonier. A seguire il noto e apprezzato dj Alberto Limone a sostegno della causa trasformerà la location, come di consueto in un evento danzante allegro e brioso.

A condurre la serata, calando gli ospiti nel mood, tra divertimento e sociale, sarà il giornalista Pierluigi Melillo, professionista noto e stimato, direttore di Ottopagine e Otto Channel Tv.