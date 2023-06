Servizio civile, Franza: "Sarà l'inizio di un percorso entusiasmante" Parte l'avventura di 30 ragazzi negli uffici comunali

"Oggi è davvero la giornata della gioventù, e approfitto per congratularmi ancora con il neo Presidente eletto, Ettore luspa, del Forum dei giovani e tutti i suoi nuovi componenti a nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale. Mi auguro"- dichiara il sindaco Franza -" sarà l'inizio di un nuovo ed entusiasmante percorso che ci vedrà uniti nel portare avanti i temi e le questioni che più interessano le attuali e le future generazioni. Sono fiducioso che questa nuova squadra saprà capitalizzare e potenziare lo straordinario lavoro delle ragazze e dei ragazzi che Ii hanno preceduti e traghettarci nel domani con lo sguardo aperto che solo un "giovane" di oggi, un oggi di certo non semplice, può affrontare. I miei più sinceri complimenti ancora a tutti voi.

Altra importante notizia odierna che riguarda il mondo giovanile è l'inizio del servizio civile a palazzo di città.

Si tratta del "progetto associato al programma di intervento di servizio civile universale Italia anno 2022."Ben 30 ragazzi si impegneranno negli uffici Comunali affiancati da dipendenti e responsabili di ogni area di appartenenza. Essi toccheranno e comprenderanno la molteplicità e la complessità dei servizi comunali, delle pratiche quotidiane e delle urgenze di intervento, affinche abbiano contezza e consapevolezza di come, un Ente, adempie ai suoi doveri ed affronta le difficoltà.

"Un'iniziativa tesa a trasmettere, da oggi e per i giorni avvenire," - continua il sindaco" - "un senso di responsabilita e un senso civico e di rispetto per le istituzioni ma, soprattutto, per la nostra Ariano. Di contro sono certo, che questi ragazzi, lasceranno un contributo fattivo ed innovativo all'organizzazione dei nostri uffici e dei nostri servizi. Un grande in bocca al lupo a Voi! Buon servizio civile! Buon a lavoro a tutti noi!"