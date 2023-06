Tempo e realtà: Sabino Morano presenta il suo libro ad Ariano Iniziativa promosssa da Orizzonti popolari

Alla presenza del deputato Gianfranco Rotondi, del presidente dell'associazione "Orizzonti popolari Sergio De Piano, del coordinatore Ettore Zecchino e di Sergio Barile è stato presentato ad Ariano Irpino, nel museo civico e della ceramica il libro di Sabino Morano: "Tempo e realtà", manuale per orientarsi nel mondo post moderno.

La descrizione del libro: "In un mondo dominato da anonimi algoritmi e da spoliticizzate piattaforme, che ci stanno conducendo rapidamente verso una condizione di povertà diffusa, questo manuale d'orientamento etico e culturale intende perseguire due missioni ben precise. La prima è lanciare l'idea di una "aggregazione intellettuale organizzata", capace di sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto e sempre più privo di direttrici politiche, in grado di interloquire con le posizioni non rappresentate e quei mondi esclusi dal progressismo globalista della "Governance". La seconda, invece, è riscoprire il significato del termine "volontà" come il più peculiare segno distintivo dell'uomo. Volontà per rompere tutti quei lacci imposti da pseudoscienze e pseudomorali che troppo spesso, dissimulando il proprio carattere eminentemente ideologico, hanno signoreggiato come "verità" rivelate cercando di imporsi come un nuovo "creduto", in forza della pretesa di un improbabile "conosciuto"."