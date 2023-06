Ariano, rifiuti: weekend all'insegna dell'incività in contrada Manna Ecco cosa è accaduto

Un weekend all'insegna dell'inciviltà in contrada Manna ad Ariano Irpino. Inaccessibile la struttura adibita al deposito dei rifiuti riservata al residenti. Una vera e propria invasione di sacchi neri, probabilmente scaricati di notte, da qualche attività commerciale o addirittura, ipotesi più probabile, da qualcuno giunto da fuori.

"Siamo stati letteralmente sommersi, tanto da non poter utilizzare la nostra area ecologica e non è giusto che tutto questo continua ad accadere in maniera impunita - ci dice un abitante - è uno schifo e non è la prima volta che a pagare sia contrada Torreamando. E' uno scenario orribile che siamo costretti ad assistere impotenti ogni fine settimana. E nessuno fa niente."

"Alcuni dei sacchi sono stati lasciati come souvenur anche davanti al cancello, altri invece ammassati ovunque senza rispettare alcuna tipologia. Gli abitanti sollecitato maggiori controlli e pene severe per chi si rende protagonista di scempi del genere.