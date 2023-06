Ariano: imbecilli allo sbaraglio, a fare danni in preda ai fumi dell'alcol Ecco cosa è accaduto nel centro storico

Bande di minori in preda ai fumi dell'alcol urinano davanti a portoni e serrande e danneggiano vasi di fiori, capovolgendoli davanti alle attività commerciali. E' successo nei pressi di località Calvario, nel centro storico dopo le tre giornate di musica che hanno la richiamato l'attenzione di comitive di giovani giunte anche da fuori, sicuramente più responsabili delle solite banda locali.

Lo sfogo di Giuseppe Palandra, un commerciante del luogo: "D'accordo nel fare le feste, ma visto che si tratta di serate in cui, l'alcool abbonda, o ci sono più controlli, oppure queste tipologie di iniziative devono essere fatte in luoghi che non danneggiano nessuno, ci si può ubriacarsi come si vuole, perché come tutti sappiamo ormai il divertimento della maggior parte dei giovani è ubriacarsi, senza alcun rispetto altrui. Molti di loro sono figli di papà, e quindi questo messaggio è difficile che riusciranno a capirlo e a chiedere scusa."

Luca Santacroce scrive: "I ragazzi del comitato Sant’Antonio, tenuto conto della grave perdita da parte della nostra comunità avvenuta circa 15 giorni fa, con coscienza e buon senso, hanno rinviato una festa importante d’altronde con un gruppo internazionale come i The kolors. La manifestazione avvenuta nei giorni 16-17, che è proseguita anche ieri con musica ad alto volume fino a tarda notte, non poteva essere rinviata? Rispetto 0."