Cuori intrecciati a Zungoli: le emozioni infinite del progetto Sai

Cuori intrecciati a Zungoli, nel borgo tra i più belli d'Italia. In campo l'equipe multidisciplinare nell'ambito del progetto Sai.

Una grande realtà consolidata impegnata nella promozione della cultura della pace e integrazione, diretta magistralmente da Michela Raffa con al suo fianco una validissima equipe multidisciplinare.

Sarà un'occasione per celebrare l’amore e il romanticismo tra i vicoli in cui palpita la vita, in un'atmosfera davvero suggestiva. "Nel vicolo dell'amore, un abbraccio che unisce nella notte romantica." L'appuntamento è alle ore 20.00 di sabato 24 giugno.