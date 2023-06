San Martino Valle Caudina, l'ultimo saluto a Mario: domani lutto cittadino Domani i funerali del 30enne morto in un incidente nel bolognese

A distanza di una settimana, San Martino Valle Caudina si prepara a dare l’ultimo saluto ad un altro suo giovane figlio strappato alla vita tragicamente per un terribile e assurdo destino. Domani pomeriggio nella Chiesa di San Martino Vescovo saranno celebrati i funerali di Mario De Paola, il 30enne morto la settimana scorsa in un incidente frontale sulla ss64 porrettana all’altezza di Vergato, nel bolognese. Mario si era trasferito a Marzabotto, nell’area metropolitana di Bologna, dove aveva trovato un lavoro e aveva incontrato la sua compagna. Il trentenne, che lascia i genitori e la sorella, la sua compagna viene ricordato come un ragazzo davvero speciale. Domani, per tutta la durata del funerale, a San Martino Valle Caudina sarà lutto cittadino.