Stazioni turistiche, archeologiche e ambientali doc: Irpinia protagonista

Rocchetta Sant'Antonio e Lacedonia protagoniste della giornata dedicata alle ferrovie turistiche con l'assegnazione del premio “Euroferr 2023" da parte della prestigiosa associazione europea ferrovieri (Aec: associations européenne des cheminots) a cui si aggiungerà un premio ideato dai due comuni intitolato alla capitale delle ferrovie turistiche ofantine riconosciuta nella stazione ferroviaria di Rocchetta Scalo.

Sabato 24 giugno 2023, alle ore 10:00, in Piazza Maria Teresa Di Lascia a Rocchetta Sant'Antonio saranno insigniti del premio i comuni ricadenti sulle tratte ferroviarie che hanno come apice la stazione di Rocchetta Sant'Antonio, Lacedonia e non solo.

Il premio, infatti, é rivolto in primis ai sindaci ma anche alle associazioni benemerite delle regioni Puglia, Campania e Basilicata oltre ai referenti istituzionali del territorio ricadente sulle due tratte ferroviarie storiche, ossia la Rocchetta Avellino e quella per Gioia del Colle.Tra gli enti premiati saranno anche coinvolte le tre regioni, i capoluoghi di provincia Foggia, Bari, Taranto, Bat, Avellino e Potenza.

L'importante riconoscimento attribuirà ai Comuni premiati e ai loro scali ferroviari ill titolo di “Stazione ad alta valenza storica turistica ambientale e archeologica”. La selezione è stata effettuata da Aec Italia (Association Europeenne Cheminots) UTP ( Utenti Traspirto Pubblico) / Assoutenti e Anfg ( Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio).

Come è noto, la rete ferroviaria italiana, è gestita dalle ferrovie dello stato (85%) e da altre concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km nonché garantisce il trasporto di viaggiatori e merci utilizzando impianti classificati come stazioni o fermate.

In tale contesto Aec Italia (Association Europeenne Cheminots) e l'Utp/Assoutenti hanno effettuato una selezione di 100 stazioni ferroviarie. Infatti, l'indagine/selezione di Aec Italia, Utp: Assoutenti e Anfg ha puntato ad individuare piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.

Lo scopo di questo premio ferroviario europeo è quindi quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici).

La denominazione "Euroferr" è l'attestato d'onore, con il quale l'Aec Italia identifica l'impianto e che sarà consegnato ai sindaci per evidenziare l'importanza europea che lo stesso merita.

«Lo scopo - spiega il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, Pompeo Circiello - è quello di premiare e mettere sotto i riflettori, anche con successivi piani di riqualificazione, le Stazioni che meritano di essere valorizzate e conosciute dai turisti per il loro straordinario territorio, importante dal punto di vista storico, naturalistico ed archeologico».

«Una straordinaria occasione - fa eco il sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza - per creare concretamente un unica regia sulle tratte ferroviarie turistiche, per avviare una nuova stagione di marketing territoriale capace di attrarre flussi turistici legati alla mobilità dolce».

La cerimonia ha già avuto l'adesione di oltre 60 sindaci e di rappresentati delle istituzioni delle tre Regioni (Puglia, Basilicata e Campania) che proprio nella stazione di Rocchetta Sant'Antonio, Lacedonia trovano il punto di congiunzione.

Il mondo dell'associazionismo legato alle due tratte sarà inoltre coinvolto ed insignito del prestigioso premio, visto l'impegno profuso in tutti questi anni sia sotto il profilo dell'organizzazione dei treni turistici sia per la grande campagna di sensibilizzazione messa in piedi sia nel versante pugliese che in quello irpino-lucano.

L'evento è promosso dall'associations européenne des cheminots e organizzato dall'associazione culturale LiberaMente di Rocchetta e dall'associazione In Loco Motivi di Avellino di concerto con le due municipalità dauno - irpine.