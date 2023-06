Grottaminarda: testimonianza preziosa dell'ultimo reduce di guerra Associazione nazionale combattenti e reduci, centenario elevazione a ente morale

Domani, sabato 24 giugno 2023 si terranno a Grottaminarda le celebrazioni per i 100 anni dell'elevazione a ente morale con regio decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III per gli alti fini patriottici, dell'associazione nazionale combattenti e reduci.

L'iniziativa a cura della federazione di Avellino dell'associazione nazionale combattenti e reduci, con il patrocinio del comune di Grottaminarda, si svolgerà, sostanzialmente in due momenti: prima in piazza Vittoria, presso il monumento ai caduti e poi nella sala Thomas Menino.

Sarà particolarmente interessante ascoltare la testimonianza di uno degli ultimi reduci di guerra, sicuramente l'ultimo di Grottaminarda.

Questo nel dettaglio il programma:

Ore 17:00 adunanza in Piazza Vittoria, ore 17:15 inizio della cerimonia con Inno di Mameli, benedizione dell’omaggio floreale e preghiera del combattente e del reduce, ore 17:30 trasferimento presso la sala Thomas Menino per una tavola rotonda con i saluti del sindaco, Marcantonio Spera, la prolusione del presidente della federazione Ancr di Avellino, Goffredo Covino e gli interventi di Federico Scotto di Tella su "associazioni combattentistiche ed esercito italiano", di Gabriella Rapa su "La memoria e la scuola", di Raffaele Masiello su "Storia dell’Ancr e l’associazione in irpinia", di Antonella Losanno su "La definizione di ente morale".

Infine "Parlando con la storia", intervista da parte di Goffredo Covino, all’ultimo combattente grottese, Francesco Faretra, classe 1924, soldato del 23° reggimento fanteria nelle campagne di guerra 1943, 1944 e 1945, medaglia d'onore conferita dalla presidenza della repubblica italiana nel 2021.