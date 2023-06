Avellino, è morto Ciro Esposito: il vigile valoroso. Oggi i funerali Nel pomeriggio le esequie de vigile del fuoco particolarmente amato dai suoi colleghi

Si terranno oggi, giovedì 29 giugno, i funerali di Ciro Esposito, vigile del fuoco morto ieri ad Atripalda, in provincia di Avellino. Il comando provinciale piange un collega amatissimo da tutti. La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 15:45, muovendo dalla Rampa San Pasquale N.6 ad Atripalda, località nella quale il vigile del fuoco ha trascorso gran parte della sua vita dedicata al servizio della comunità.

Alle ore 16:00, presso la Chiesa della Madonna del Carmine ad Atripalda, si terrà il rito funebre per celebrare la vita e l'impegno di Ciro Esposito. Sarà un momento di commozione e riflessione, in cui la comunità locale si riunirà per onorare la memoria di un uomo coraggioso che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri.

Ciro Esposito è stato un esempio di dedizione e professionalità per tutti i vigili del fuoco di Avellino. Con il suo impegno e la sua passione per il lavoro, ha contribuito a rendere la nostra comunità un luogo più sicuro. La sua prematura scomparsa lascerà un vuoto incolmabile nella famiglia dei vigili del fuoco e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

"I vigili del fuoco di Avellino non dimenticheranno mai l'eroismo e il coraggio di Ciro Esposito. Il suo esempio continuerà ad ispirare e motivare coloro che seguiranno le sue orme, promettendo di mantenere viva la fiamma della dedizione e del servizio disinteressato.

Che la sua anima possa riposare in pace, mentre la nostra comunità si unisce nel ricordo di un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri. Ciro Esposito rimarrà per sempre nei nostri cuori come un simbolo di altruismo e dedizione al bene comune". Spiegano i colleghi addoloratissimi per la prematura scomparsa del vigile valoroso.