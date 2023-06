Ambiente: accordo di programma tra comune e consorzio di bonifica dell'Ufita L'intesa istituzionale dopo lunghi anni di attesa

Siglato, dopo molti anni di attesa, l’accordo tra il comune di Grottaminarda e il consorzio di bonifica dell’Ufita.

Si tratta di un’intesa istituzionale per un accordo di programma volto a predisporre studi, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente quali sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, di movimenti franosi e di risanamento idrogeologico.

A firmare la delibera, la giunta ed il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera.

In seguito ad una trattativa breve ma intensa, grazie al lavoro del componente dello staff del sindaco, incaricato dei servizi per le zone rurali, Marcello Graziosi e al lavoro del funzionario della struttura autonoma intersettoriale e responsabile della struttura di staff del sindaco e della giunta, Pietro Antonio Del Grosso, si è finalmente giunti a questo accordo con il presidente del Consorzio, Francesco Vigorita, che porterà migliorie non solo al paese ma a tutta la comunità.

Oltre alla manutenzione periodica di corsi d’acqua sarà possibile realizzare opere per migliorare la qualità dell’ambiente e per proteggere gli insediamenti abitativi, le infrastrutture e il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico nonché per attenuare/eliminare il pericolo derivante dai movimenti franosi e per diminuire la probabilità che si verifichino alluvioni o per ridurne l’impatto (per esempio, la costruzione di argini).

Accordo che assume ancora più importanza se si pensa alle recenti catastrofi accadute in Emilia Romagna, Marche e sull’isola d’Ischia e che darà maggior sicurezza alla cittadina grottese e ai suoi abitanti.

Un tassello in più nel quadro della sinergia con il consorzio di bonifica dell'Ufita che va ad aggiungersi al protocollo d’intesa “Verso il contratto di fiume Ufita”, sottoscritto sempre a maggio tra la provincia di Avellino, la provincia di Benevento ed il consorzio di bonifica dell’Ufita, alla presenza anche del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera.