Montefredane, il sindaco incontra Sangiuliano: "Puntiamo su cultura e turismo" Ciro Aquino ha donato al Ministro una pubblicazione della professoressa Micco

Compito delle amministrazioni comunali è cercare soluzioni per rilanciare e sostenere il proprio territorio, affinché i giovani non lascino la loro terra. Una possibilità, per raggiungere tale obiettivo, è promuovere il turismo e la cultura attraverso la valorizzazione del territorio.

Al ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ho donato la pubblicazione su Montefredane realizzata dalla prof.ssa Elvira Micco, con la quale ha voluto mettere in evidenza la ricchezza che caratterizza la nostra comunità.

Al titolare del dicastero della Cultura è stato evidenziato, con il testo, come tale ricchezza ci venga tramandata dai più lontani e profondi anfratti della storia , sta a noi farla emergere sempre di più.

Il castello medievale, la chiesa parrocchiale, il centro storico e le valenze artistiche sono voci di un glorioso passato che ci parla del paese, delle sue origini e delle trasformazioni nel corso dei secoli.

Si è voluto rievocare, attraverso le immagini fotografiche, gli avvenimenti importanti, le persone e i signori che si sono avvicendati nelle nostre terre.

Sommessamente, e da ultimi, ho illustrato al titolare della cultura quanto stiamo realizzando con il Pnrr, ma anche per la digitalizzazione e la catalogazione dei testi della biblioteca comunale, ma soprattutto una grande sfida sulla rigenerazione urbana dei piccoli borghi su cui siamo incamminati.

Per questo, il ministro è rimasto assai affascinato da questa narrazione, per cui ha rimandato ad un prossimo ed ulteriore approfondimento.