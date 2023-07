Crisi IIA, Spera agli operai: "Saremo al vostro fianco, in prima linea" Messaggio di incoraggiamento del sindaco in vista dello sciopero di domani a Roma

"Come sindaco di Grottaminarda e come cittadino irpino - afferma Marcantonio Spera - esprimo massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori che domani sciopereranno davanti al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per la salvezza della IIA e di tante famiglie dipendenti in maniera diretta e indiretta al destino che si sta compiendo in Valle Ufita. Tragico? Roseo?

Tutti noi ci stiamo chiedendo se il Governo riuscirà nell'impresa ed aspettiamo con ansia che la forte e lodevole iniziativa Sindacale riesca a fare il miracolo.

Questa residua speranza fa battere il cuore a tutti noi amministratori che purtroppo da qualche mese abbiamo attuato una inspiegabile tregua. Pertanto preghiamo affinché tutto evolva per il meglio per il nostro martoriato Sud - conclude il sindaco di Grottaminarda - preparandoci tuttavia a intervenire in prima fila se le cose andassero male. Coraggio a voi tutti».