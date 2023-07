Dalla Francia a Santo Stefano del Sole per unirsi in matrimonio Aurelien e Carmela, affascinati dal borgo irpino, hanno scelto l'Irpinia per il loro sì

Aurelien Marteau francese di Fontaine Au Bois ha scelto l’Irpinia per giurare amore eterno alla sua sposa Carmela originaria di Bari ma da tempo residente in Francia. A celebrare il matrimonio civile è stato il sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli. Nessuna origine santostefanese per gli sposi, ma entrambi sono rimasti affascinati dal borgo irpino e hanno scelto proprio Santo Stefano per celebrare il loro giorno più bello, pe rtl afelicità dell’intera comunità e del primo cittadino che hanno accolto egli sposi e la comitiva Francese che per alcuni giorni ha animato le vie del paese. “Siamo contenti ed auguriamo lunga vita insieme ad Aurelien e a sua moglie-ha affermato Santoli- E’ ovvio che è per noi è stata anche l’occasione per promuovere il nostro territorio oltre i confini nazionali. Da tempo ormai soprattutto nel fine settimana il nostro paese ospita tante persone provenienti da ogni dove innamorate del paesaggio e dall’accoglienza della nostra gente.”