Da 75 anni comune autonomo: Scampitella si prepara alla grande festa 1948-2023. Evento storico per la Baronia

Scampitella si prepara a festeggiare i suoi primi 75 anni come comune autonomo. Un percorso di storia, cultura, usi e consuetudini dove immense distese di grano hanno saputo ospitare l'economia e le energie del futuro.

L'evento, martedì 25 luglio in paese

Un piccolo centro, terra di mezzo tra due province, due regioni che non ha perso la propria identità ma ha saputo scegliere per far cogliere importanti occasioni ai propri giovani per farli ritornare nella propria terra.

Una forza centrifuga che con le occasioni di un lavoro pulito chiama a raccolta tutti i propri giovani. Il sole, il vento e la laboriosità della comunità sono gli ingredienti del futuro.

Il sindaco Vincenza Cassese e l'intera amministrazione hanno indetto un giorno di festa dove con la partecipazione di tante autorità e dei sindaci dei comuni limitrofi. Saranno celebrati più momenti di riflessione e di convivialità. Scampitella attende tutti orgogliosa del passato e del futuro che verrà.