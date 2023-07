Esce e scompare nel nulla, ore di ansia per Gianfranco: Aiutateci a trovare papà Nessuna notizia dell'uomo dall'alba di oggi

Due comunità, quella di Mirabella Eclano e di Paternopoli,sono in forte apprensione nelle ultime ore per Gianfranco Tammaro.

L'uomo, originario di Pianopantano, è uscito di casa, a Paternopoli, alle prime luci di oggi e non ha fatto rientro a casa. A dare l'allarme la famiglia con un post pubblicato sui social. «Cerchiamo aiuto per cercare mio padre - ha scritto la figlia su Facebook - per favore aiutateci».

Nel frattempo sono state allertate pure le forze dell'ordine e sono iniziate le battute di ricerca nella zona.