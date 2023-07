Anniversario comune autonomo: festa al veleno a Scampitella Lettera al prefetto di Avellino Paola Spena

I consiglieri di minoranza Euplio Andrea Lavanga, Franco Piccolella, Antonio Di Gregorio e del costituito gruppo autonomo Michele Genova e Salvatore Giannetta intervengono con una dura nota sulla ricorrenza, relativa al 75esimo anniversario dell'erezione in comune autonomo di Scampitella.

"Come si può elaborare un invito “Il sindaco e l’amministrazione comunale” nel mentre il consiglio è diviso al 50%, perfino il bilancio è stato approvato dal sindaco e 5 consiglieri, in data 10/07/2023, ore 11.30.

La metà dei Consiglieri non è stata coinvolta nell’organizzazione dell’evento, unitamente alla società civile ed altre comunità presenti sul territorio.

Come si può svolgere un evento di tale importanza in un lasso di tempo dalle ore 17.30 alle ore 19.30."

Gli stessi consiglieri avrebbero preferito:

"Che da questa occasione fosse scaturito un dibattito pubblico con riflessioni sull’andamento politico/amministrativo passato e, eventualmente, una riflessione per il futuro visto che in questa comunità sono venuti a mancare i servizi essenziali per la sopravvivenza con riferimento, magari, al coinvolgimento di quei pochi giovani che ancora sono presenti, che la data della manifestazione fosse fissata in una data più consona all’arrivo di concittadini residenti fuori o magari all’estero (ricordati esclusivamente quanto si vota)."