Masterplan della Valle dell'Ufita: Spera a capo del coordinamento tecnico La nomina al sindaco di Grottaminarda è arrivata direttamente dal presidente De Luca

«Riprenderò con impegno maggiore insieme ai sindaci, ai sindacati, alle amministrazioni, a confindustria e Asi, il lavoro iniziato con grande condivisione per la stazione Hirpinia, per la piattaforma logistica, per i ristori ai comuni, per la Zona Zes (a quando il decreto promesso per i 26 milioni di Euro?), per la Lioni/Contursi che forse finalmente proseguirà.

Un ringraziamento speciale al Governatore Vincenzo De Luca, ai consiglieri e assessori regionali che hanno definito quanto promesso per il territorio».

Commenta così con grande soddisfazione e senso di responsabilità, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, le disposizioni della giunta regionale della Campania alla direzione generale per il governo del territorio e all'assessore per il governo del territorio e l'urbanistica, per l'Istituzione del comitato di indirizzo e del comitato di coordinamento tecnico del "Masterplan della Valle dell'Ufita" (DGR n. 148/2023) che vedono in prima linea anche la sua figura per un'importante nomina.

«Con riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto il 4 maggio 2023, concernente il masterplan della valle dell'ufita – si legge nel documento a firma Vincenzo De Luca - al fine di dare attuazione al punto 4. della deliberazione di giunta regionale n. 148 del 21 marzo 2023, si chiede a codesta direzione di svolgere, con cortese sollecitudine, l'istruttoria finalizzata alla proposta di decreto presidenziale concernente la costituzione del comitato di indirizzo e del comitato di coordinamento tecnico, i cui compiti sono individuati dall'art. 3 del protocollo di intesa citato, disponendo come di seguito indicato:

Comitato di Indirizzo, composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, di ciascuna delle amministrazioni firmatarie dell'area target e da un rappresentante unico dei Comuni dell'area buffer dagli stessi indicato.

Responsabile: Enrico Franza, sindaco del Comune di Ariano Irpino, comitato di coordinamento tecnico, composto da personale tecnico individuato da ciascun componente del comitato di Indirizzo per la redazione di un Masterplan della valle dell'ufita responsabile Marcantonio Spera, sindaco del Comune di Grottaminarda».