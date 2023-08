Il comandante Giannetta lascia Atripalda: guida i caschi bianchi di Sulmona L'incarico dal prossimo settembre

La segreteria regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la Sicurezza della Campania nonchè la Segreteria regionale della Federazione sindacale Sicurezza e Difesa presiedute da Salvatore Pignataro esprimono vivo apprezzamento per la nomina a Comandante della Polizia Municipale della città di Sulmona (AQ) del dott. Domenico Giannetta attuale comandante della Polizia Municipale di Atripalda. Vincitore di un concorso pubblico per dirigente-comandante della Polizia Locale, Domenico Giannetta andrà a coordinare i caschi banchi della città abruzzese il prossimo settembre 2023.

Due lauree, con esperienza ultraventennale, componente del comitato scientifico e docente presso la Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento, nonchè docente universitario a contratto in materia di Sicurezza Urbana, Safety e Security, Anticorruzione, Ordine e Sicurezza pubblica con diverse università pubbliche e private il neo comandante rivestirà il grado di Colonnello.

“Intendo formulare vivo apprezzamento per il risultato ottenuto dal Comandante Giannetta che si appresta a lasciare il comando di Atripalda per la cittadina in provincia dell’Aquila. Da amico e da professionista, ho potuto apprezzare l’elevata professionalità dell’ufficiale, nell’ambito delle varie attività formative che ci hanno visto collaborare nei corsi universitari. Oltre ad un sentito augurio di buon lavoro, spero che il comandante Giannetta presto possa tornare come dirigente nella nostra regione Campania per continuare a profondere la sua professionalità a servizio delle istituzioni e dei cittadini”.