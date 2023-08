Piattaforma logistica, Spera: "Il governo non ci abbandoni definitivamente" Nuovo forte appello alla mobilitazione da parte del sindaco di Grottaminarda

"Se non si realizza la piattaforma logistica, la stazione non serve a nulla." Lo ha ribadito con forza e determinazione ancora una volta il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, in prima linea nel dibattito acceso sulle infrastrutture nelle aree interne.

"Di chi è la colpa del definanziamento dal pnrr della piattaforma logistica? Ancora non lo abbiamo capito in tanti Qualcuno di certo ha affossato la procedura.

La piattaforma logistica si farà, lo ha detto De Luca Cascone, Petracca. E non può essere diversamente. Che senso avrebbe, lo ripeto, una stazione. Tutto sarebbe inutile."

Il timore secondo Spera è che possano esserci delle trappole mortali per il meridione. "Ci vogliamo riattivare, rialzare la testa, facendo meno ideologie e più fatti. Riporteremo al tavolo sindacati, confindustria, parti sociali, cittadini, in un grande movimento assembleare, che dovrà chiedere definitivamente garanzie certezze di costruzione della piattaforma.

Il 9 agosto è in programma una riunione per il masterplam dell’area vasta convocata dal sindaco Enrico Franza.

"Senza la piattaforma, è a rischio l'intero circuito industriale, dalla IIA a tutte le altre industrie. Serve una gestione giusta della piattaforma logistica, della stazione e area zes. Dobbiamo assolutamente riaccendere gli animi affinchè il governo non ci abbandoni definitivamente."