Il vescovo di Avellino prega a Lourdes: Monsignor Aiello celebra la Santa Messa Ieri il sacro rito presieduto da Monsignor Arturo Aiello

Santa Messa Internazionale a Lourdes, il vescovo di Avellino officia il sacro rito. Ieri la suggestiva celebrazione, presieduta da monsignor Arturo Aiello, guida della Diocesi di Avellino. Un momento di intensa spiritualità, quello che si è vissuto ieri in uno dei luoghi più cari alla pietà mariana. Un momento di intenso ritrovo religioso, punto di riferimento per fedeli e bisognosi di tutto il mondo. Monsignor Arturo Aiello ha presieduto la Santa Messa Internazionale, pregando in forte raccoglimento con altri prelati e fedeli, che si sono ritrovati nel sacro luogo dedicato alla Madonna di Lourdes.