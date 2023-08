Reti idriche, 1 milione e 667mila euro dalla Regione per Grottaminarda Il sindaco Spera: "Il Governo taglia e la regione ci viene in aiuto"

Destinati al Comune di Grottaminarda 1.667.308,57 euro dalla Regione Campania nell'ambito della programmazione della nuova pianificazione comunitaria 2021/2027, per la realizzazione degli interventi a contrasto alla dispersione della risorsa idrica e rifacimento delle reti, potenziamento e ammodernamento degli impianti fognari comunali, impianti di sollevamento e depurazione comunale.

L'Ente rientra nella macroarea degli interventi sul territorio della provincia di Avellino per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel distretto Calore Irpino programmati con fondi PR FESR CAMPANIA 2021/2027.

Sarà così possibile, finalmente, dare una prima importante risposta all'emergenza “reti colabrodo” che tanti sacrifici sta comportando ai cittadini grottesi con chiusure serali e guasti frequenti.

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, al di là della ovvia soddisfazione per il finanziamento, coglie l'occasione per lanciare un nuovo appello al Governo: «Da mesi sosteniamo che il Sud sta per essere abbandonato dal Governo per poter poi essere piegato da logiche di emergenza clientelari. Infatti pur essendo la prima emergenza territoriale quella del dissesto idrogeologico e dei servizi essenziali, cosa fanno? Definanziano. Come per la Piattaforma Logistica. E ancora una volta la Regione mette riparo con lo stanziamento di fondi ad hoc. E noi ancora una volta – conclude Spera – facciamo un appello ai Deputati governativi e ai loro Collaboratori: non dimenticatevi delle vostre radici e di chi vi ha votato».