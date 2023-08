Premio moda "Città dei Sassi" a Matera: brilla tra le eccellenze Nella Luongo Moda e talenti. L'impegno e il duro lavoro viene sempre premiato

Brilla anche l'Irpinia al premio moda “Città dei Sassi” a Matera. La manifestazione internazionale tra le più prestigiose in Italia, che mira ad individuare, valorizzare le eccellenze e premiare creativi, designers, stilisti emergenti, professionisti nel campo della moda femminile. Tra coloro che hanno ricevuto il premio moda ecellenze 2023 riservato a stilisti italiani ed europei, spicca la bellissima e raffinata Nella Luogo, irpina, originaria di Casalbore e residente a San Giorgio del Sannio.

Passione innata per la moda, da sempre una fiamma ardente, di fatto, oltre che formarsi principalmente da autodidatta, ha migliorato lo studio seguendo vari percorsi accademici. Dopo svariate e diverse esperienze lavorative, ha perfezionato la sua idea di moda ed eleganza, avendo avuto diverse esperienze di valutazione e riconoscimenti moda come fashion designer con alcuni stilisti (Gianfranco Ferrè, Alviero Martini, Fabio Esposito del marchio Cononuda).

Il successo

"È grazie al periodo pandemico che sono riuscita a mettere in moto un'attività, il mio atelier Nella Luongo Couture Boutique, dedicandomi alla valorizzazione minuziosa della donna tra selezione dei tessuti, dei colori e dello stile, in modo da soddisfare un'eleganza composta, recuperando, così, anche la tradizione sartoriale e per fare in modo che tutto ciò trasmetta bellezza, eleganza e originalità. Ci tengo ad affermare che, che la moda è una continua ricerca. È un ritorno storico che si rinnova senza sosta, emoziona e suggestiona qualsiasi donna ancor prima di indossare un abito."

La Campania in bella mostra anche con un altro protagonista dell’alta moda Italiana, Gianni Molaro, stilista napoletano di fama europea specialista e grande cultore dell’alta sartoria.

La dodicesima edizione del Premio Moda 2023 “Città dei Sassi” si è distinta quest'anno anche per aver trasmesso a tutti, un messaggio di non violenza, diffondendo la cultura della pace.