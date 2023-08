San Francesco a Folloni, Vecchia: C'è il rischio che i frati lascino il convento Il sindaco di Cassano chiama gli altri primi cittadini della Valle del Calore

C'è il rischio che i frati francescani lascino il convento di San Francesco a Folloni a Montella. Lo dichiara il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, che in un post su facebook , annuncia quanto potrebbe accadere nello storico convento montellese. "Oggi ho incontrato fra’ Agnello Stoia. C’è il rischio concreto e grave che i frati lascino il convento di San Francesco. Sarebbe una perdita incalcolabile per le comunità della Valle del Calore che hanno eletto il convento a luogo di condivisione spirituale e istituzionale. Non voglio neppure immaginare un simile epilogo e sono certo che i 6 Sindaci e tutti i cittadini faranno il possibile per scongiurare una simile perdita.". Poche parole quelle affidate al social dal primo cittadino della Valle del Calore, che chiama all'adunata i sindaci dell'area per tutelare il patrimonio di fede del convento. Sul social sono numerosi i commenti a corredo del post di fedeli e residenti. Il convento è tappa irrinunciabile per turisti e fedeli in Irpinia. La struttura a servizio del convento, in cui si svolgono tutte le attività con i giovani del convento, sarà ospedale di comunità. Un progetto che potrebbe indurre i frati ad andare a Benevento, venendo a mancare gli spazi necessari per le attività della comunità a servizio del territorio .