Santo Stefano del Sole, muore in guerra in Ucraina: "Preghiamo per Trifonov" Il dolore del sindaco Gerardo Santoli

Muore in guerra in Ucraina, la comunità di Santo Stefano del Sole piange per Trifonov. Il sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli, addolorato rende omaggio al 47enne.

"Ganna Ohgevuc, da noi tuttI chiamata Anna, è una signora ucraina che vive ormai da anni a Santo Stefano del Sole svolgendo il suo lavoro di badante. Oggi apprendiamo che suo figlio Trifonov, che per un periodo ha vissuto e lavorato nel nostro paese, è morto tragicamente in Ucraina vittima di una guerra che mai come adesso ci tocca così da vicino. Credetemi non esiste una parte giusta dalla quale combattere una guerra, la guerra è sempre sbagliata. Una preghiera per Trifonov e un forte abbraccio ad Anna.". Così il sindaco Santoli.