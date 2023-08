"Silenzio e preghiere per Vittorio e Lucia", annullati gli eventi in paese Lucido: siamo vicini alla comunità nuscana annullati eventi a Sant'Angelo dei Lombardi

Vittorio Biancaniello e Lucia Marino, i due coniugi investiti questa notte in una contrada di Sant’Angelo dei Lombardi dove si svolgeva la festa della trebbiatura, erano i genitori di Francesco Biancaniello, candidato sindaco a Nusco alle scorse elezioni, ora consigliere di minoranza.

Una coppia affiatatissima e conosciuta da tutti in paese. Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi condivide il dolore della comunità nuscana. Il presidente Unoli Campania Tony Lucido spiega :

"Oggi è domani sono state sospese attività ed iniziative pubbliche estive a Sant'Angelo dei Lombardi in segno di rispetto per le due persone decedute nella tarda serata di ieri nel territorio cittadino, a "Sant'Antuono".

Una scelta quale segno di vicinanza e solidarietà anche alla famiglia dei deceduti.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi, condividendo e facendo proprio l'orientamento dell'Amministrazione Comunale di sospendere per due giorni il calendario delle manifestazioni estive. Pur trattandosi di eventi, quelli promossi dalla Pro Loco di natura storico e culturale, si è deciso che:Guglielmo da Vercelli" docufilm di Antonio Di Martino e "San Guglielmo ed il Goleto", presentazione delle pubblicazioni del Prof. Eduardo Spagnuolo in programma per oggi 12 agosto 2023 e la manifestazione "Cristina e Vittorio Criscuoli" personaggi storici di alto profilo culturale, etico, professionale e Medico, patrimonio ed orgoglio della nostra comunità; presentazione curata dalla Professoressa Filomena Marino, in programmazione per domani 13 agosto, sono stati annullati,

ovvero sospesi e rinviati, in prosieguo di altre attività già programmate nella terza decade di agosto.

Il programma del Caffè Letterario, promosso dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi, riprenderà il giorno 17 agosto con una riflessione a più voci, sulla sanità e gli ospedali.

Si rinnova solidarietà e vicinanza alle vittime ed ai loro familiari, in ogni caso ci scusiamo per il cambio di programma, nell'auspicare un sereno ferragosto, vissuto con serenità e prudenza, vi aspettiamo il 17 agosto, alle ore 18.30. conclude Tony Lucido.