Ariano, bivio Casone: "Questa piazzola deve restare libera e c'è un motivo" E' a rischio incidenti la mini rotatoria al bivio Casone

E' a rischio incidenti la mini rotatoria di Casone, al bivio che porta a località Orneta a causa delle auto che spesso vengono parcheggiate e lasciate anche per l'intera giornata in una piazzola che negli anni scorsi era stata adibita ad ospitare cassonetti per la raccolta dei rifiuti, più volte incendiati per dispetto. I segni sono ancora evidenti sulle tabelle stradali, mai sostituite. La zona è attraversata da mezzi pesanti, camion e autobetoniere diretti e di ritorno dal cantiere della stazione Hirpinia. La presenza delle auto in quel luogo arreca non poche difficoltà a causa del restringimento della stradina e della scarsa visibilità. Spesso gli autotrasportatori si vedono costretti ad affettuare manovre ad alto rischio, nello sporgersi verso la strada. Parcheggiare altrove sarebbe cosa buona e giusta.