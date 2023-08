Nuova vita per il parco "Frank Zappa" a Grottaminarda: ecco le novità Sport all'aperto e socializzazione

Il Parco "Frank Zappa" torna a nuova vita. Affollato da bambini, ragazzi, famiglie, atleti, in occasione della benedizione e del taglio del nastro dell'Area Fitness, del bocciodromo e del campetto da Street Basket. strutture a disposizione della cittadinanza per fare sport all'aperto e socializzare e che ciascun cittadino dovrà custodire e salvaguardare.

Una vera e propria festa dello sport con la premiazione da parte dell'amministrazione comunale di dieci tra atleti, allenatori e persone che si sono distinte nel sociale. Ciascuno ha raccontato la propria esperienza lasciando ai presenti un messaggio di grande positività perchè con lo sport si cresce anche come persone oltre che come atleti.

«Non è indispensabile praticare lo sport a livello agonistico e diventare necessariamente dei campioni – ha affermato il sindaco, Marcantonio Spera – ciò che conta è fare un'attività, farla insieme agli altri per condividere vittorie e sconfitte, gioie e dolori e trarne insegnamento. Queste strutture sono a vostra disposizione, sappiatene fare buon uso.

La riqualificazione del parco Frank Zappa non è terminata, ci sono ancora delle cose da fare, ci sono stati dei rallentamenti ma grazie al grande impegno a alla accelerata data dal nostro Delegato allo Sport, Michele Spinapolice, oggi siamo qui, iniziamo a renderlo fruibile e man mano aggiungeremo nuovi tasselli».

Ed è stato proprio il consigliere delegato allo sport, Michele Spinapolice, a consegnare la tarda di "Atleta dell'anno" a Marco Cefariello per la pallavolo, a Giuseppe Ciampa per la kickboxing (premio ritirato dall'allievo Jacopo Ulto), a Federica Tiso per l'equitazione, a Maria Rosaria Vitiello per il tennis (a ritirare il premio il papà poichè lei era impegnata nell'inizio del campionato), a Berardino Lo Chiatto per il parabadminton. E poi a Giovanni Uva, Presidente Lions Grotta calcio, ad Aristide Vitale, allenatore di calcio, a Mario Altavilla, istruttore in Africa, ad Andrea Ferriero, istruttore d'atletica e a Marco Fabrizio per il salvataggio in mare di due bambini.

«Le persone alle quali abbiamo voluto dare questo riconoscimento rappresentano uno straordinario esempio per noi tutti e sono l'orgoglio di Grottaminarda, ne portano alto il nome – ha affermato Michele Spinapolice – sono un esempio di talento atletico, abnegazione, disciplina, ma anche altruismo ed inclusione. Questo premio è un modo per ringraziarli oltre che per celebrarli.

E a Grottaminarda ci sono molti altri sportivi meritevoli, é nostra intenzione istituzionalizzare il premio "Atleta dell'Anno" e già abbiamo una nuova rosa di nomi da premiare».

Al termine della consegna dei riconoscimenti una dettagliata dimostrazione pratica dell'utilizzo degli attrezzi dell'Area Fitness a cura del giovane Tommaso Romano, “Fitness Personal Trainer tesserato con Fipe (Federazione Pesistica Italiana)”.