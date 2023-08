Felice e Antonietta: "Da 60 anni al fianco della Madonna di Carpignano" La testimonianza di un devoto della Vergine premiato per la sua profonda dedizione

Da 60 anni insieme alla sua sposa Antonietta Moscaritolo al fianco della Madonna di Carpignano, più di un instancabile guardiano, un baluardo, sempre attento ad ogni ricorrenza e alle attività del Santuario dedicato alla Vergine.

E' la bella storia di Felice Lanza, un miracolato. Dopo aver superato un momento difficile, il suo cuore è tornato a battere grazie alla fede profonda e al forte attaccamento alla madonna nera.

Ed è per questo motivo che padre Giovanni Di Italia, parroco della comunità di Carpignano, proprio nel giorno della vestizione della statua, in vista dei solenni festeggiamenti di settembre ha voluto omaggiarlo di una targa: "A Felice Lanza per il suo impegno fattivo nella formazione di ogni attività, per le necessità ordinarie e straordinarie del Santuario. Il Signore con Maria Santissima di Carpignano ti proteggono e la comunità tutta ti è riconoscente e ti porta nel cuore."

La testimonianza di Felice Lanza: "Per me è un giorno speciale, la Madonna mi è stata molto vicino in un momento particolare della mia vita e non finirò mai di ringraziarla per avermi ridato una nuova vita."

E da oggi settimana di preparazione alla festa. Tutti i giorni santa messa e preghiera alla Madonna, rosario meditato, esposizione e breve adorazione eucaristica. Giovedì 31 agosto veglia di preghiera davanti a Gesù Sacramento. Venerdì 1 settembre giornata dell'ammalato, santa messa e unzione degli infermi. Sabato 2 settembre, santa messa, incontro con i fedeli di Grottaminarda presso le suore Betlemite, corteo verso la chiesa di Santa Maria Maggiore. Celebrazione della santa messa e a seguire processione per le vie cittadine di Grottaminarda.

Domenica 3 settembre, solennità di Maria Santissima di Carpignano. Santa messa, benedizione dei motociclisti, benedizione dei buoi che hanno tracciato il tradizionale solco con l'aratro da Flumeri a Carpignano. Solenne celebrazione eucaristica, processione per le vie di Carpignano, celebrazione eucaristica e affidamento a Maria.