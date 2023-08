Montoro, psicosi adescamento minori. Il sindaco: Evitiamo allarmismi inutili Indagano i Carabinieri. Ascoltate alcune persone

Indagano i carabinieri di Solofra su quanto accaduto in via Roma, a Piano di Montoro, davanti ad un bar dove un uomo avrebbe avvicinato due bambini, offrendo loro del denaro per comprare un gelato. Si indaga, dunque, su un presunto tentativo di adescamento. Una ipotesi da accertare e su cui i militari stanno facendo chiarezza. Sono stati proprio i bambini di 11 anni, protagonisti dell'episodio, a far scattare l'allarme. Preoccupati nel vedersi avvicinati da un uomo che non conoscevano, hanno subito chiamato i propri genitori, che hanno successivamente presentato denuncia. In paese rapidamente quanto accaduto è diventato notizia virale, scatenando comprensibile apprensione in ogni famiglia. Una vera e propri psicosi si è innescata tra social e chat, su cui sono stati diffusi anche frame di video, che hanno ripreso l'uomo nei pressi del negozio. E proprio i filmati sono all'attenzione dei carabinieri, che hanno individuato ed ascoltato alcune persone. Secondo quanto trapelato i due bambini sarebbero stati avvicinati da un 35enne che era in compagnia di un altro uomo. Era stato lo stesso padre di uno dei bambini a presentare denuncia, intanto il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto spiega:

“Evitiamo la psicosi. Facciamo lavorare gli organi inquirenti che sono impegnati in tutte le verifiche del caso. Nelle prossime ore sarà ricostruito quanto accaduto. Comprendo la tensione che si vive in paese, ma al contempo invito tutti ad essere lucidi per consentire, a chi di competenza, di accertare e ricostruire i fatti. Evitiamo anche pericolose comunicazioni virali sui social che, altro non fanno, che aumentare uno stato di profonda tensione tra la comunità”.