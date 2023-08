La fortuna bacia l'Irpinia: doppia vincita tra Ariano e Montemiletto Tripletta in Campania: la dea bendata fa tappa anche ad Angri

Tripletta al Lotto in Campania: come riporta Agipronews, ad Ariano Irpino e a Montemiletto, in provincia di Avellino, sono state centrate due vincite da 12.975 e da 9.500, mentre ad Angri, in provincia di Salerno, vanno 9mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768 milioni dall'inizio dell'anno.