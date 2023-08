Oipa: "Raccontare i valori del passato per valorizzare le nostre eccellenze" Raccolta fondi per sostenere la lotta al randagismo in Irpinia a Paternopoli

Una serata solidale alla riscoperta delle bontà del territorio. Successo in Irpinia a Paternopoli per l'apericena solidale, organizzata dalla sezione Oipa in collaborazione con il gruppo della Macenata.

Una raccolta fondi a sostegno della lotta al randagismo. Degustazione di piatti tipici, pizze vegetariane, il tutto accompagnato dalla degustazione dei migliori vini offerti tra le più prestigiose cantine del territorio.

"Siamo partiti dall'idea di poter sensibilizzare le persone, attraverso una manifestazione, al fenomeno del randagismo e quindi alla protezione e tutela del territorio. Abbiamo un ambiente bellissimo, è la nostra terra. Portare avanti il discorso del randagismo - ha affermato Angelina D'Amato delegata Oipa Paternopoli- significa anche civilizzare e credo che i sapori, siano uno dei grandi valori della nostra terra.

Raccontare i valori del passato con le nostre eccellenze, le cantine, i prodotti dell'orto di Paternopoli e della nostra Irpinia. Costruire un futuro per i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti. Riscoprire le nostre aree interne. L'amore per il mondo degli animali, deve essere qualcosa che riguarda il passato e che ci appartiene."

Emanuela Sica “Dmo Irpinia Montagna da Amare”: "Come Dmo abbiamo voluto patrocinare questo evento anche per ringraziare lo chef Garofalo che ad ottobre 2022 ospitò il comitato delle Radici a New york e che ci vedrà ancora insieme prossimamente per altre iniziative di promozione dell'Irpinia."