Donazione midollo osseo: l'Air scende in campo. Acconcia: valore fondamentale La campagna

Air Campania, azienda regionale di Tpl, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione in occasione della settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo che si terrà a partire dal terzo sabato di settembre, in concomitanza con la Giornata mondiale per la donazione del midollo osseo. Dal 16 al 23 settembre sui bus di Air Campania sarà veicolata la campagna di comunicazione sociale per diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, che la Regione Campania - d'intesa con il ministero della Salute, il Centro nazionale Trapianti, il Centro nazionale Sangue, il Registro italiano donatori di midollo osseo e il Policlinico universitario Federico II di Napoli - promuove da anni grazie all'impegno della dottoressa Mariarosaria Focaccio, responsabile del servizio divulgazione donazioni organi, tessuti e cellule della direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale. "La solidarietà - commenta l'amministratore unico Anthony Acconcia - è un valore fondamentale per Air Campania. Negli ultimi anni abbiamo realizzato e aderito ad iniziative sociali e umanitarie. Dai messaggi di pace, alla missione in Ucraina; dalla campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue a quella per la donazione del midollo osseo. Donare è un atto di solidarietà e di civiltà, ma soprattutto di grande generosità che può restituire la speranza alle persone che ne hanno bisogno". Intanto oggi, a Taurasi (Avellino), Air Campania ha partecipato al "Grand tour d'Irpinia", organizzato dalla Croce Rossa Italiana, che ha visto la presenza in provincia di Avellino del pullman azzurro della polizia di Stato, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani dai 14 ai 17 anni sui temi dell'educazione stradale.