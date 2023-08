Ariano: parcheggio Calvario gratuito dal pomeriggio per il concerto in piazza La comunicazione da palazzo di città

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 220 del 24/08/2023 in occasione del concerto “Lo Stato Sociale in Tour” che si terrà questa sera in piazza plebiscito, ha disposto l’utilizzo gratuito del “Silos Parcheggio” in località Calvario, a partire dallo ore 16,00.

L'evento

Con “Stupido sexy Futour” Lo Stato Sociale fa tappa ad Ariano Irpino, unica tappa in Campania. Questa sera alle ore 22.00 il collettivo bolognese farà tappa in piazza plebiscito. Si tratta di uno dei gruppi musicali più acclamati del panorama musicale italiano. Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo (tutti i componenti del gruppo) presentano il nuovo disco, a sei anni dall’ultimo progetto musicale.

11 canzoni che fotografano la percezione dell’attualità e il filtro dello spirito critico che da sempre li contraddistingue. “Questo è un momento in cui fare un disco politico ci è sembrato il miglior gesto d’amore possibile.

Un disco per guardare al futuro che ci aspetta, un futuro stupido come l’umanità e sexy come la bellezza” si legge sulla pagina social.

Dai megafoni digitali, la band annuncia “Per esempio a noi piace il sud, che ci suoniamo poco spesso e ogni volta è una festa leggera. Per esempio non vediamo l’ora”. Spregiudicato, ironico e irriverente, Lo Stato Sociale è un gruppo che ha incassato fin dagli esordi un apprezzamento di pubblico ampio e variegato.

I “regaz” si sono fatti largo non solo nel panorama musicale, ma anche culturale, attraverso la pubblicazione di libri, sono approdati alla graphic novel e hanno condotto programmi radiofonici. Artisti poliedrici, i componenti oggi sono un riferimento di primo piano nell’ambito della discografia internazionale.

Per l’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza e l’assessora alla cultura Maria Elena De Gruttola, l’offerta del palcoscenico dell’estate arianese 2023 come unica tappa in Campania alla band è motivo di vanto e orgoglio.

La piazza sarà chiusa e inibita al traffico veicolare a partire dalle ore 20.00, e in concomitanza saranno aperti gli stand. La serata sarà vigilata da apposito servizio d’ordine. (Foto Luciano Giorgione e Francesco Fiorellini.)